В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обмана при покупке машины в салоне

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Россияне стали чаще жаловаться на обман и навязывание различных услуг в автосалонах во время покупки новой машины. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал водителям изучать отзывы об автосалонах, а также внимательно читать договор купли-продажи.
"В связи с ростом количества обращений граждан, столкнувшихся с обманом и навязыванием дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах, Роспотребнадзор обращает внимание на типичные нарушения прав потребителей в указанной сфере", – говорится в сообщении ведомства.
Так, недобросовестные автосалоны могут указывать в рекламе более низкую стоимость или процент по кредиту за автомобиль, а при непосредственном обращении вынуждать клиентов подписывать предварительный договор с передачей первоначального взноса. Кроме того, покупателю могут навязать различные товары и услуги, в которых он не нуждается.
Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам с осторожностью относиться к предложениям по цене ниже рыночной и в таком случае запрашивать у продавца проект договора купли-продажи. При выборе автосалона следует изучить отзывы о нем, а также информацию, размещенную на его сайте, в частности адреса, образцы документов, сведения о гарантийных обязательствах продавца.
При подписании договора важно обратить внимание на следующие пункты: сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, полное описание модификации модели. Ставить подпись следует на только что вычитанном документе – если менеджер его унес, а после вернул, важно перечитать его снова.
Если покупатель столкнулся с обманом в автосалоне – например, стоимость, указанная в рекламе, не соответствует реальной – он может подать жалобу производителю или в Роспотребнадзор. А в случаях, когда клиент стал жертвой мошенничества, следует сразу обращаться в полицию.
Ранее стало известно, что в Москве наблюдается дефицит новых автомобилей – многих моделей нет в наличии, а некоторые из них ждать придется почти год. В связи с этим горожане начали продавать свои места в очереди за новой машиной.
Москвичи стали формировать очереди в автосалонах
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