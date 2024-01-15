Эксперт рассказал о плюсах и минусах пассивного дохода для россиян

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Пассивный доход – это получение денег без выполнения какой-либо работы, обычно это получение вознаграждения по вкладам, облигациям и акциям либо доход от сдачи имущества в аренду. Об этом в эфире радио Sputnik заявил финансовый советник Алексей Родин.

Эксперт подчеркнул, что плюсом депозита в банке благодаря высокой ключевой ставке является большой процент по вкладу. Это позволяет открыть вклад под 14 или 15 процентов, однако часто с депозита нельзя досрочно снять деньги.

"Если вы открыли депозит на год, но сняли с него деньги через 364 дня, то все накопленные проценты сгорают. Есть вклады с возможностью частичного снятия средств, но ставки по ним, как правило, намного ниже обычных", – сказал Родин.

По его информации, еще одним минусом является минимальная сумма вложения, а третий недостаток такого способа заработка – ограниченный срок для инвестиций, который обычно ограничен 3 годами.

Похожим способом пассивного дохода является получение купонов по облигациям. Государственные ценные бумаги обычно почти не отличаются по ставкам от корпоративных, а продать облигации можно в любое время без потери накопленных процентов, подчеркнул Родин.

"Также вы можете вложиться в долгосрочные облигации и зафиксировать высокие ставки даже на 20 лет, в отличие от депозитов", – уточнил он.

Однако в случае банкротства эмитента деньги клиентов сгорают, так как вложения в облигации не страхуются, предупредил эксперт. Еще одним способом заработать является получение дивидендов по акциям. Их доходность может составить до 10%, однако это не всегда гарантированный доход.

По его словам, компания по своему решению может увеличить, сократить либо перестать выплачивать дивиденды. Кроме того, цены на акции также меняются, что несет за собой риски, сказал Родин.

Пассивный доход за сдачу в аренду жилой недвижимости может приносить до 5 процентов прибыли в год, а коммерческой – в среднем до 10 процентов. Кроме того, стоимость квадратного метра недвижимости растет в среднем на 7% в год, примерно соразмерно инфляции, уточнил он.

Однако в отличие от вкладов и ценных бумаг недвижимость неликвидна. По словам эксперта, быстро продать ее по хорошей цене не выйдет. Кроме того, такое имущество потребует дополнительных затрат на обслуживание, заключил Родин.

Ранее финансист и инвестор Гульнар Салихова назвала план из пяти шагов, который поможет рассчитать выход на стабильный пассивный доход. По ее словам, сначала нужно определить размер и срок дохода, потом – выбрать инвестиционный инструмент и стратегию получения дохода.

Далее нужно рассчитать активы и их рентабельность, а позже – составить личный финансовый план. Чем раньше человек хочет выйти на пассивный доход, тем больше ресурсов понадобится для инвестиций, резюмировала она.

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