16 февраля, 13:10Экономика
Экономист рассказал, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги
Фото: 123RF/zamrznutitonovi666
Пенсионерам не рекомендуется вкладывать деньги в инструменты, обещающие быстрый и высокий доход, чтобы не стать жертвами финансовой пирамиды. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Должна насторожить легкость получения дохода от вклада. Вам ничего не надо делать либо нужно провести какую-то незначительную работу, а за это обещают неадекватно высокое вознаграждение. Если вас просят привести друзей, чтобы получить повышенные выплаты, – это сразу признак пирамиды", – подчеркнул экономист.
Человек, ввязавшийся в подобную схему, рискует не только остаться без прибыли, но и лишиться всех вложенных денег.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, пенсионерам рекомендуется пользоваться теми финансовыми инструментами, в которых они твердо уверены и хорошо разбираются.
"Прежде всего это банковский вклад, где достаточно хорошие проценты. Если пенсионер продвинутый, он может попробовать себя на рынке ценных бумаг", – заключил Беляев.
Ранее россиянам рассказали, почему денежные накопления не стоит держать дома. По словам инвестиционного банкира, финансового консультанта Дарьи Гордиенко, нужно учитывать, что сбережения съедает инфляция. Кроме того, если хранить деньги в тумбочке, существует риск, что они будут уничтожены при затоплении квартиры или в результате пожара. Также не исключено, что средства могут похитить.
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