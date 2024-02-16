Экономист рассказал, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

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Пенсионерам не рекомендуется вкладывать деньги в инструменты, обещающие быстрый и высокий доход, чтобы не стать жертвами финансовой пирамиды. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Пожилому человеку ни в коем случае не стоит попадаться в ловушки, которые обещают немедленную прибыль без всяких хлопот. Сюда относятся, прежде всего, все те варианты, которые имеют признаки пирамиды. Причем то, что это именно она, напрямую нигде не говорится.

"Должна насторожить легкость получения дохода от вклада. Вам ничего не надо делать либо нужно провести какую-то незначительную работу, а за это обещают неадекватно высокое вознаграждение. Если вас просят привести друзей, чтобы получить повышенные выплаты, – это сразу признак пирамиды", – подчеркнул экономист.

Человек, ввязавшийся в подобную схему, рискует не только остаться без прибыли, но и лишиться всех вложенных денег.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Во-первых, пирамида может попасть в поле зрения правоохранительных органов и ее деятельность прекращается. Во-вторых, нередко организатор схемы набирает для себя необходимое количество денег и просто исчезает, не говоря никому до свидания. Получить средства назад вы уже не сможете.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, пенсионерам рекомендуется пользоваться теми финансовыми инструментами, в которых они твердо уверены и хорошо разбираются.

"Прежде всего это банковский вклад, где достаточно хорошие проценты. Если пенсионер продвинутый, он может попробовать себя на рынке ценных бумаг", – заключил Беляев.

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