Ветеранам Великой Отечественной войны помешали отпраздновать День Победы в Киеве

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на отмену 9 мая. В Украине не отмечают День Победы, вместо него ввели День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Сети распространился ролик, на котором представители украинских силовых структур потребовали снять георгиевские ленты и другую символику у ветерана, одетого в советской форме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.