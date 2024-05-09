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09 мая, 14:30

Общество

Ветеранам Великой Отечественной войны помешали отпраздновать День Победы в Киеве

Ветеранам Великой Отечественной войны помешали отпраздновать День Победы в Киеве

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Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на отмену 9 мая. В Украине не отмечают День Победы, вместо него ввели День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Сети распространился ролик, на котором представители украинских силовых структур потребовали снять георгиевские ленты и другую символику у ветерана, одетого в советской форме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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