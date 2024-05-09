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Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с общенародным праздником – Днем Победы!" – заявил Шойгу.

По его словам, российские военные в ходе спецоперации на Украине храбро сражаются с последователями нацизма и обеспечивают безопасность страны.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

Путин добавил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. По его словам, стратегические силы страны всегда в готовности. Путин пообещал, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.