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18 апреля, 22:30

Экономика

Почти 500 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве" с начала 2024 года

Почти 500 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве" с начала 2024 года

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Более 480 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве" в 2024 году

К проекту "Сделано в Москве" с начала 2024 года присоединились почти 500 предпринимателей. Они представляют локальные бренды и с помощью городских инструментов поддержки расширяют аудиторию.

До конца 2024 года в столице планируют открыть несколько фирменных торговых площадок под вывеской "Сделано в Москве". Приобрести товары столичных брендов можно и на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Что говорят клиенты о московском производстве? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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