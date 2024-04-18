Почти 500 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве" с начала 2024 года

К проекту "Сделано в Москве" с начала 2024 года присоединились почти 500 предпринимателей. Они представляют локальные бренды и с помощью городских инструментов поддержки расширяют аудиторию.

До конца 2024 года в столице планируют открыть несколько фирменных торговых площадок под вывеской "Сделано в Москве". Приобрести товары столичных брендов можно и на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Что говорят клиенты о московском производстве? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.