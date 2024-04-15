Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 480 бизнесменов стали участниками проекта "Сделано в Москве" с начала текущего года. На сегодняшний день в нем задействованы 5 487 человек, отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в список участников входят в том числе московские бренды одежды, косметики и аксессуаров.

"Проект предоставляет московским предпринимателям бесплатные инструменты продвижения. Благодаря этому за первый квартал 2024 года они смогли заработать дополнительно больше 78 миллионов рублей", – говорится в публикации мэра.

Собянин обратил внимание, что портал "Сделано в Москве" насчитывает более 630 тысяч уникальных посетителей.

Он также рассказал, что товары участников проекта можно было приобрести на Всемирном фестивале молодежи. Представители 80 государств посетили данное мероприятие в этом году, уточнил мэр. Он отметил, что столичные предприниматели приняли участие в деловой сессии с бизнесменами из Китая, а также в показе мод.

Кроме того, в феврале на базе кластера "Ломоносов" начал работать флагманский магазин "Сделано в Москве", напомнил Собянин. В этом году будут открыты и другие торговые точки, резюмировал он.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Они представляли услуги и товары под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах.

Юбилейной стала поездка на индийский киномаркет Film Bazaar. К ней присоединились 15 кинопроизводителей и анимационных студий.

