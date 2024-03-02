Москва получила награду Всероссийского конкурса за поддержку локальных брендов

Фото: пресс-служба ДПиИР

Российская столица попала в список победителей Всероссийского конкурса "Знай наших", город был отмечен за эффективную программу поддержки локальных брендов "Сделано в Москве". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, программа, действующая уже полтора года, объединила более пяти тысяч предпринимателей. Помимо столицы, наградой были отмечены Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Новгородская область и еще пять регионов.

В частности, программа "Сделано в Москве" предлагает представителям бизнеса наиболее удобные инструменты для повышения узнаваемости и расширения аудитории, уточнила вице-мэр.

"Например, производители могут разместить свою продукцию на брендированных витринах в крупнейших онлайн-магазинах России. Только с января продажи на маркетплейсах принесли участникам проекта больше 6,5 миллиона рублей", – сказала Сергунина.

С ее слов, созданные в Москве товары можно найти на одноименной платформе в том числе во флагманском магазине на первом этаже инновационного кластера "Ломоносов".

Кроме того, продолжила Сергунина, столичные компании постоянно участвуют в крупных городских, федеральных и международных мероприятиях. Так, более 300 брендов представят свои товары в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

На церемонии награждения отметили не только лучшие региональные программы, но и объявили победителей в пяти основных и более чем в 20 дополнительных номинациях:

в блоке "Продукты и питание" одним из лучших признан московский производитель товаров для дома;

в категории "Креатив" награду получил столичный бренд спортивной экипировки для велоспорта и триатлона;

еще 16 московских предприятий были отмечены партнерами конкурса.

Экспертное жюри во время распределения мест оценивало темпы роста оборота компаний за год, участие в соцпроектах и другие показатели. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку, помощь в продвижении товаров в СМИ, доступ к обучающим программам.

Ранее заммэра рассказала, что Москва стала лауреатом III Всероссийской туристической премии (Russian Travel Awards). По словам Сергуниной, столичный регион признали лучшим для семейного туризма и отдыха. Один из проектов, показанных на премии, – "Играй в Москву". Прогулки включают 90 локаций, 50 ключевых объектов и 130 интерактивных заданий.

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