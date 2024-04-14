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14 апреля, 13:15

Новости

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

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Более 300 столичных компаний стали участниками национального проекта "Производительность труда", и почти 50 из них присоединились в 2024 году. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, программа помогает бизнесу расширяться, развивать технологии и улучшать условия для сотрудников благодаря грамотному управлению.

Известно, что около половины участников уже завершили первый этап реализации нацпроекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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