Масштабное благоустройство музея-заповедника "Коломенское" начнется в Москве

В Москве проведут масштабное благоустройство музея-заповедника "Коломенское". О том, как будут проходить работы, рассказал Сергей Собянин. В планах – привести в порядок набережную, разбить свадебный сад и многое другое. Завершить проект рассчитывают за ближайшие три года. О том, какой будет обновленная территория музея-заповедника, читайте в материале Москвы 24.



Восстановить и улучшить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На протяжении последних лет Москва активно развивает парковую инфраструктуру. В результате такие площадки снова стали местами притяжения для жителей города, рассказал Сергей Собянин. По его словам, круглый год сюда приходят миллионы посетителей.

"Это прекрасно, но одновременно увеличивается нагрузка на инфраструктуру. К тому же меняются наши представления о комфортном отдыхе. И сегодня то, что было с таким восторгом принято в 2011 или 2012 году, выглядит недостаточным", – отметил мэр.

По этой причине в 2024 году начнутся масштабные работы по благоустройству сразу в нескольких локациях. В частности, речь идет про "Сокольники", Парк Горького и музей-заповедник "Коломенское". Последний не так давно отпраздновал столетие. Его площадь составляет 255 гектаров.

На территории музея-заповедника находятся 17 памятников архитектуры федерального значения. В этот список входит и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – церковь Вознесения Господня. Кроме того, свыше 180 тысяч экспонатов насчитывается в музейных фондах локации. Каждый год площадка привлекает более четырех миллионов гостей. Особо популярной она становится в периоды Нового года, Масленицы и цветения яблоневых садов.

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Несмотря на все достоинства парка, по словам Собянина, имеется и ряд проблем. Например, к ним относится неравномерное распределение рекреационной нагрузки. К тому же на набережной нет беговых дорожек и прочих удобств.





Сергей Собянин мэр Москвы Не хватает развлечений для детей, павильонов питания и проката. Да и в целом в последний раз отдельные участки парка приводили в порядок более 10 лет назад, а работы по комплексному благоустройству и реабилитации проводили более 20 лет назад.

Мэр добавил, что проект благоустройства был разработан так, чтобы не только решить накопившиеся проблемы, но и сохранить уникальность локации. Поскольку музей-заповедник занимает большую территорию, работы проведут в три этапа. Первый начнется уже в этом году.



Новый сад и зоны отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Первый этап благоустройства музея-заповедника включает в себя обновление набережной Москвы-реки. Специалисты начнут работы с участка в районе метро "Кленовый бульвар" и будут продвигаться в сторону Сабуровского моста.

В Коломенском в царские времена было шесть фруктовых садов. Однако до нашего времени сохранилась лишь половина из них: Дьяковский, Вознесенский и Казанский. Чтобы восполнить потери, по словам мэра, от места впадения в Москву-реку речки Жужи обустроят свадебный сад с павильоном для церемоний на 200 человек.





Сергей Собянин мэр Москвы На его территории разобьем регулярный сад. От него к реке будет спускаться амфитеатр, в конце которого прямо на воде организуем свадебную площадку с перголой. В свадебном саду также планируем высадить зеленый лабиринт, а в его центре установить арт-объект, посвященный влюбленным.

Кроме того, здесь создадут смотровую площадку, где можно будет покачаться на подвесных качелях и поиграть в различные игры. Другая видовая точка с зонами для занятий йогой появится на месте сезонного шатра для проведения свадеб.



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Приведут в порядок и причал Коломенское. С него можно отправиться в круговой прогулочный маршрут по Москве-реке. В частности, реконструируют причальную площадь, там появятся павильоны для речного транспорта, ресторан, зал ожидания и многое другое. В планах – расширить пешеходную часть набережной с помощью деревянного настила. Он протянется от причальной площади в сторону Сабуровского моста. Это позволит выделить место для беговой дорожки, а зимой – организовать здесь каток протяженностью почти в два километра.

В центральной части набережной создадут павильон-ресторан с летними террасами, откуда будет открываться вид на реку. Также оборудуют детский клуб и семейное кафе, а неподалеку – игровые площадки.

"Помимо этого, запроектирован еще один амфитеатр с видом на Москву-реку. Ниже по течению планируется разместить видовую площадку на воде с баром. В южной части набережной спроектированы павильон с раздевалками, пункт проката, зона отдыха у воды, а также поля для игры в пляжный волейбол. Кроме того, планируется создать детскую площадку", – уточнил Собянин.

На втором этапе, по словам мэра, собираются обновить парк аттракционов и сделать более функциональной зону рядом с метро "Кленовый бульвар". На третьем – займутся садами, оврагами и каскадом прудов на Коломенском ручье. Также возле Дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища будет реорганизовано пространство. Все работы планируется завершить в ближайшие три года.

