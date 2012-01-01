Комплексная реконструкция столичного ипподрома началась в Москве

Центральному московскому ипподрому подарят новую жизнь. О начале комплексной реконструкции локации объявил Сергей Собянин. Некогда популярной площадке хотят вернуть былую славу, превратив ее в том числе и в культурное пространство. О том, как преобразится ипподром, читайте в материале Москвы 24.



Для спорта и досуга

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Старейший ипподром России, который в этом году отпразднует свое 190-летие, ждут большие перемены. Об этом заявил Сергей Собянин. "Президентом принято решение возродить центральный ипподром нашей страны. Вместе с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации мы приступаем к работе", – сказал мэр.

В рамках масштабного проекта, например, планируется полная реставрация главного здания ипподрома. В частности, в порядок будут переведены его фасады, пол, кровля, лепнина, потолки и многие другие элементы.

Практически вдвое вырастет вместимость трибуны для зрителей, где смогут одновременно расположиться до 2 165 посетителей. Для тех, кто интересуется ставками, вместо бывших двух заработают целых четыре зала с тотализаторами на 280 мест. В планах сохранить исторический ресторан, в шесть раз расширить музей конного спорта и сделать точку доступа Wi-Fi.





Сергей Собянин мэр Москвы Создадим здесь один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше 1 000 лошадей одновременно.

По международным правилам изменят зону состязаний. После завершения работ протяженность призовой скаковой дорожки составит 1,6 километра, а ширина – 24 метра.



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Такое новшество позволит увеличить максимальное число участвующих в скачках лошадей до 16. До 10 голов смогут попробовать свои силы на призовой дорожке для рысистых бегов. Ее длина составит 1,4 километра, включая трехметровую полосу безопасности.

На площадке также обустроят две тренировочные дорожки с разными видами покрытия протяженностью более километра. Проводить состязания здесь можно будет и в вечернее время, в этом поможет интенсивное освещение.

Изменения ждут и пространство внутри скакового и бегового кругов. Здесь обустроят шатровую зону финиша и площадку для культурных и спортивных мероприятий. Пройти в круг можно будет по подземному пешеходному переходу длиной 250 метров.



Новая жизнь конного двора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Одной из важнейших задач проекта является создание на месте устаревших сооружений ипподрома конного двора. В него войдут конюшни для беговых и скаковых лошадей. Здесь же появится конноспортивный комплекс. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров и будет включать конюшни, три манежа и трибуны на 1 300 мест.

Для работы с животными конный двор оборудуют ветеринарным блоком, где можно провести высокоточную диагностику и лечение. Здесь установят аппараты КТ, рентген и МРТ. Одновременно в ветеринарном блоке смогут находиться 24 лошади. Для работы с животными откроют изолятор, пункт допинг-контроля, карантинную конюшню и реабилитационный центр.

Вместе с тем в состав двора войдут 30 бочек и водилок для разминок и тренировок, огороженный загон с травяным покрытием для выгула (левада) и дорожки для оздоровительных прогулок (моциона). Кроме того, хостел для участников соревнований со спортзалом и столовой, а также манеж для иппотерапии – лечебной верховой езды.



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В планах закончить основные работы по реконструкции Центрального московского ипподрома в 2026 году. После этого общая площадь инфраструктуры локации увеличится более чем в 1,5 раза и составит 52 тысячи квадратных метров.

Как только завершится реконструкция, планируется провести благоустройство сквера перед главным зданием, находящихся рядом жилых кварталов и Беговой аллеи. Также отреставрируют пилоны ворот с конными скульптурами, которые украшают въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта.