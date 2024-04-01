Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичных районах Ховрино и Головинском продолжается улучшение транспортной инфраструктуры и развиваются социальные проекты. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В частности, специалисты восстановили Северный речной вокзал. За последние годы построили в этих районах пять новых образовательных объектов, включая школу с детским садом на Фестивальной улице, отметил мэр.



"Провели реконструкцию двух взрослых поликлиник. Сейчас идут работы в детской поликлинике на Флотской улице и взрослой – на Пулковской. Планируем закончить их в этом году", – написал Собянин.

Кроме того, на Зеленоградской улице появилась детская поликлиника. В будущем власти намерены возвести в том числе взрослую больницу на Онежской улице.

В ближайшие годы, продолжил Собянин, власти планируют построить жилье по реновации, в которую включили 137 домов Головинского района. В новые квартиры должны переехать больше 32 тысяч человек. В качестве примера мэр привел новостройку на улице Лавочкин, в которую сейчас заселяются 80 семей.

Ранее стало известно, что порядка 18,6 тысячи горожан получили новое жилье по программе реновации на востоке Москвы. Со слов мэра, только с начала года правообладателями современных квартир в новостройках стали свыше двух тысяч человек.