Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин провел встречу с переезжающими в жилой комплекс, который был построен в районе Кузьминки по программе реновации.

"В Кузьминках вообще самое большое количество жителей переезжают – почти половина. Так что Кузьминки будут самым современным районом Москвы по качеству жилья. <...> Ну и сегодня мы собираемся вместе с домом сдавать детские площадки, благоустраивать их", – сказал мэр.

По словам Собянина, жители района попросили организовать мероприятия по благоустройству парка "Кузьминки". Мэр пообещал с этого года приступить к данной работе, отметив, что специалисты в несколько этапов сделают первоклассное общественное пространство.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что пятисекционный жилой комплекс появился на Волгоградском проспекте, доме 138, корпусе 4. Его построили по индивидуальному проекту. Дом предполагает 357 квартир, их общая площадь составляет 20,9 тысячи "квадратов".

Расселение первого дома по реновации в Кузьминках состоялось до 2020 года, уточнили в пресс-службе. Столичные власти определили следующие этапы переселения жителей остальных домов:

34 дома – первый этап (2020–2024 годы);

50 домов – второй этап (2025–2028 годы);

202 дома – третий этап (2029–2032 годы).

Ранее стало известно, что за три года квартиры по реновации в районе Западное Дегунино получили свыше 2,6 тысячи горожан. Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, за этот период столица предложила жилье москвичам из 11 домов.