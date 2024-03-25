Предприниматели обустроили 40 помещений в новостройках по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2024 года по программе реновации в 16 новостройках обустроили 40 нежилых помещений под размещение торговых, сервисных и бытовых предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Размещение сервисных объектов на первых этажах новостроек способствует развитию инфраструктуры столичных районов", – отметил он.

С 2017 года по программе реновации в Москве реализовали более 300 помещений. Предприниматели используют их с целью аренды и инвестиций.

"По количеству реализованных помещений в 2024 году мы зафиксировали превышение прошлогодних показателей за тот же период более чем в два раза", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

С каждым годом в столице увеличиваются темпы и объемы строительства. Москва является лидером в этой сфере среди всех регионов России.

За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в Москве вырос в два раза.

Изначально в программу реновации включили 5 175 домов – 350 тысяч квартир, в которых проживает более миллиона человек. В 2024 году введут в эксплуатацию новостройки для расселения 1 000 пятиэтажек.

Ранее порядка 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде получили квартиры по программе реновации. В эксплуатацию ввели уже шесть домов, еще два здания строятся.

