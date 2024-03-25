"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Около 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде получили квартиры по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В эксплуатацию в Зеленограде ввели уже шесть домов, еще два здания строятся. Новостройки в столице появляются вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Всего в Зеленограде по программе реновации более семи тысяч человек получат жилье. Программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов.

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