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25 марта, 08:45

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"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

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Около 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде получили квартиры по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В эксплуатацию в Зеленограде ввели уже шесть домов, еще два здания строятся. Новостройки в столице появляются вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Всего в Зеленограде по программе реновации более семи тысяч человек получат жилье. Программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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