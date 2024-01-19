Календарь необычных мероприятий в регионах РФ появился в "Russpass-журнале"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый раздел "Календарь путешествий" заработал в интернет-издании "Russpass-журнал", с помощью которого пользователи смогут узнать новости об интересных мероприятиях в российских регионах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Раздел был создан для разных категорий туристов, в том числе семей с детьми и молодежи. С помощью него можно получить информацию о 14 крупных событиях на ближайшие три месяца. Они пройдут в Архангельской и Владимирской областях, Санкт-Петербурге, Якутии и других местах России.

"Ежеквартально в раздел будут добавляться новые мероприятия: гастрономические и музыкальные фестивали, экстремальные забеги, фотовыставки и многие другие. Пользователи могут заранее спланировать, какие города они хотели бы посетить", – говорится в сообщении.

Мероприятия добавляются с учетом разной отдаленности городов. В этой связи путешественники могут выбирать направление маршрута, исходя из доступного времени для поездки. Вместе с тем создатели раздела сделали акцент на событиях продолжительностью от двух дней.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass представил аудиоэкскурсию по четырем российским регионам для любителей автопутешествий. Так, маршрут "Новогоднее ралли" рассчитан на два дня. Водителям предложили посетить Москву, Павловский Посад, Покров, Владимир, Лежнево, Шую и Суздаль.

Мэр: Russpass станет основой для развития национального туристического портала