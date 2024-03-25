25 марта, 07:31Мэр Москвы
Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в Ясеневе и Дегунине
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве будут реализованы еще два проекта комплексного развития территорий в районах Ясенево и Дегунино. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
"В районе Ясенево возведем жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку", – написал мэр Москвы.
Градоначальник уточнил, что в районе также планируется возвести школу, детский сад и другие общественно-деловые и социальные объекты.
В районе Восточное Дегунино будут построены жилые дома и коммунально-складские базы, рассказал Собянин.
По словам мэра, уже сейчас одобрены и реализуются 70 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 895 гектаров, которые создадут для города порядка 170 тысяч рабочих мест.
Ранее Собянин рассказывал, что благодаря 43 проектам комплексного развития территорий в 34 районах города возведут почти 4,3 миллиона квадратных метров жилых помещений. Большая часть из них будет задействована в программе реновации, уточнял он.
До этого сообщалось, что школа появится в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в Щербинке в ТиНАО. Городской оператор возведет образовательное учреждение в течение 4 лет.
Собянин одобрил 12 проектов по программе создания мест приложения труда