Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 14:14

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Примерно 4,3 миллиона квадратных метров жилья построят в 34 районах столицы благодаря реализации городскими операторами 43 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, основная часть этих построек будет направлена на реализацию целей по программе реновации.

Кроме того, мэр анонсировал возведение более 706 тысяч квадратных метров промышленных объектов, а также порядка 2,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых пространств.

"В частности, 20 школ, 25 детских садов, 7 медучреждений, 10 спорткомплексов, логистический центр, технопарк, кафе, рестораны, магазины, офисы и многое другое", – уточнил Собянин.

Таким образом, как утверждает градоначальник, в Москве появится более 74 тысяч рабочих мест. При этом он предположил, что ежегодный бюджетный эффект от реализации вышеперечисленных проектов составит примерно 154 миллиарда рублей.

Ранее Собянин сообщил, что власти в Москве согласовали возведение 12 объектов по программе создания мест приложения труда. По его словам, благодаря новым объектам в столице появится более 11,5 тысячи рабочих мест. Так, будет построен промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе около станции Молжаниново МЦД-3.

Инновационный промышленный технопарк построят в ЮВАО

Читайте также


мэр Москвыгороднедвижимость
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика