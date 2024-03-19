Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Примерно 4,3 миллиона квадратных метров жилья построят в 34 районах столицы благодаря реализации городскими операторами 43 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



По его словам, основная часть этих построек будет направлена на реализацию целей по программе реновации.

Кроме того, мэр анонсировал возведение более 706 тысяч квадратных метров промышленных объектов, а также порядка 2,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых пространств.



"В частности, 20 школ, 25 детских садов, 7 медучреждений, 10 спорткомплексов, логистический центр, технопарк, кафе, рестораны, магазины, офисы и многое другое", – уточнил Собянин.



Таким образом, как утверждает градоначальник, в Москве появится более 74 тысяч рабочих мест. При этом он предположил, что ежегодный бюджетный эффект от реализации вышеперечисленных проектов составит примерно 154 миллиарда рублей.

Ранее Собянин сообщил, что власти в Москве согласовали возведение 12 объектов по программе создания мест приложения труда. По его словам, благодаря новым объектам в столице появится более 11,5 тысячи рабочих мест. Так, будет построен промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе около станции Молжаниново МЦД-3.



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