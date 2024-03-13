Школу построят в рамках программы КРТ в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа появится в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в Щербинке в ТиНАО. Городской оператор возведет образовательное учреждение в течение 4 лет, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор – АНО "Развитие социальной инфраструктуры", – подчеркнул он.

Инвестиции могут составить почти 3,27 миллиона рублей. В результате строительства там появится 55 рабочих мест. Территория, где будет проведен редевелопмент, находится на Железнодорожной улице недалеко от станции Щербинка второго Московского центрального диаметра.

"По проекту планируется построить школу, которую смогут посещать 1,1 тысячи учащихся. Площадь объекта составит 22 тысячи квадратных метров. После ввода в эксплуатацию учреждение оснастят современным оборудованием", – рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Ранее стало известно, что жилой микрорайон для участников программы реновации построят в рамках проекта комплексного развития территории в районе Фили-Давыдково. Вложения составят более чем 13,4 миллиарда рублей. Территория находится во владении 19 на Кременчугской улице. Площадка располагается рядом с пересечением Аминьевского и Можайского шоссе.

До этого сообщалось, что комплексное развитие участка бывшей промзоны Малино проведет ООО "Специализированный застройщик "ПРОКСИМА", входящее в группу компаний "Гранель". Инвестор построит в Зеленограде современный городской квартал. Инвестиции в проект составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации редевелопмента здесь создадут более 5 тысяч рабочих мест.



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