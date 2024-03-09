Собянин: около 8 тыс жителей СЗАО получили квартиры по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На северо-западе столицы в программу реновации включен 431 дом, где живут больше 86 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, для строительства новостроек уже подобрали 40 стартовых площадок. 18 домов находятся в стадии строительства, 10 зданий – в проектировании, 16 новостроек уже введены в эксплуатацию и переданы под заселение.



Мэр отметил, что новым кварталам необходима развитая социальная инфраструктура. Он рассказал, что в Куркине завершается строительство учебного корпуса на 550 мест, в Митине – детского сада для 150 детей.



В Хорошёво-Мнëвниках планируется построить школу на 1,2 тысячи обучающихся и два детских сада, каждый – на 350 малышей. В районе Покровское-Стрешнево уже стартовало строительство детского сада на 150 мест и школы на 850 учеников. Завершается строительство еще одной школы – на 825 мест. Также в планах построить два образовательных комплекса: на 650 и 800 учеников.



В заключение мэр сообщил, что всего квартиры по реновации в СЗАО получили уже около восемь тысяч человек.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч семей из 60 домов переехали в новое жилье в рамках программы реновации в ТиНАО. В шести поселениях первый этап программы уже выполнили, а в поселении Сосенском все участники реновации переехали в новое жилье.

Кроме того, инвестор построит многофункциональный комплекс с жилой и офисной недвижимостью в Сосенском поселении ТиНАО. Всего на территории площадью 6,6 гектара возведут почти 600 тысяч квадратных метров разной недвижимости. Из них 293 тысячи "квадратов" составит жилье, а 300 тысяч – коммерческие объекты.

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