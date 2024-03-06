Более 3 тыс семей переехали в новое жилье по реновации в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше трех тысяч семей из 60 домов переселились в новое жилье в рамках программы реновации в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".

Руководитель департамента Сергей Левкин отметил, что переселение по реновации в ТиНАО началось в 2020 году. Тогда под заселение передали две новостройки в поселке Шишкин Лес и поселении Михайлово-Ярцевском. Сейчас же, продолжил он, расселение коснулось уже 116 домов, что составляет почти половину от зданий, включенных в программу реновации в ТиНАО. Все по реновации в ТиНАО планируется расселить 249 домов, уточнил он.

Левкин добавил, что в шести поселениях первый этап программы уже выполнили, а в поселении Сосенском все участники реновации переехали в новое жилье.

Ранее глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что больше 3,5 тысячи горожан получили новые квартиры по реновации в феврале 2024 года. По его словам, люди переехали из 183 старых домов. Всего с начала этого года современное жилье получили свыше 6,4 тысячи москвичей.

Новое жилье по программе реновации к 2027 году должны получить 350 тыс москвичей