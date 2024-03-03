Около 3,4 тыс семей в СВАО воспользовались помощью при переезде по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 4,7 тысячи семей – участников программы реновации отметили новоселье в СВАО, почти 3,4 тысячи из них воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он напомнил, что помощь переезжающим предоставляется в соответствии с гарантиями, утвержденными Сергеем Собяниным. Воспользоваться бесплатными услугами можно через сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Он был создан по поручению мэра Москвы и начал работать еще 2020 году.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что посредством сервиса участники программы могут в режиме онлайн решить практически все вопросы, связанные с переездом. В настоящее время жителям доступно шесть электронных услуг и сервисов:

запись на осмотр квартиры;

подписание договора;

посещение нотариуса;

помощь в переезде (предоставление грузчиков и грузового транспорта);

загрузка документов;

заявка на устранение дефектов и другое.

Воспользоваться всеми возможностями площадки могут участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на mos.ru.

Ранее стало известно о завершении строительства жилого дома по реновации в столичном районе Северное Измайлово по адресу улица Константина Федина, владение 3. Новостройку возвели на месте снесенной пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры на 5-й Парковой улице, доме 65Б.

Первый дом по программе реновации в Лефортове переселили