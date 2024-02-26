Дом в Чертанове Северном готов на 40%

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Новостройка, возводящаяся по адресу Балаклавский проспект, владение 33, корпус 3, готова на 40%. Сейчас там проводится внутренняя отделка, прокладка внутренних и наружных инженерных систем. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание строится по индивидуальному проекту в рамках городских программ, оно будет состоять из двух секций. На подземном уровне разместят автомобильную парковку.

Всего в новом доме будет 168 квартир, из которых однокомнатных – 51, двухкомнатных – 75, трехкомнатных – 33, четырехкомнатных – 9. В вестибюле на первом этаже расположат лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков.

Также прилегающую территорию благоустроят. Специалисты установят детские и спортивную площадки, оборудуют места для отдыха, а также проведут озеленение.

По словам Загрутдинова, новостройку введут в эксплуатацию в этом году.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Так, в центре они расположены в Пресненском районе, на севере – в районах Головинском и Коптево, на северо-востоке – в Лосиноостровском и Останкинском районах. На востоке площадки находятся в Измайлове и Преображенском, на юго-востоке – в районе Текстильщики, на юго-западе – в Зюзине.

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