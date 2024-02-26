Дом с подземным паркингом по программе реновации возведут в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом с подземным паркингом по программе реновации будет построен на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Жилой фонд района Зюзино пополнится еще одним современным домом на 184 квартиры, возводимым по программе реновации", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он отметил, что в нежилой части новостройки будут открыты магазины, аптеки и другие предприятия сферы услуг, а на первом этаже каждой из двух секций дома будут обустроены входные группы с тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями для консьержа и уборочного инвентаря.

Общая площадь здания составит более 20,3 тысячи квадратных метров. В нем будут расположены 49 однокомнатных, 91 двухкомнатная и 44 трехкомнатные квартиры. Семь квартир из их числа будут адаптированы для проживания маломобильных горожан.

В каждой квартире выполнят улучшенную внутреннюю отделку, соответствующую утвержденным стандартам программы реновации. В помещениях установят осветительные приборы, двери, кухонные мойки, плиты и сантехнику.

В доме и на прилегающей к нему территории будет создана безбарьерная среда со входами на уровне земли, расширенными дверными проемами и низкими бордюрами, в каждой секции будут установлены два лифта грузоподъемностью в тысячу килограммов.

В качестве облицовки будет использоваться бетонная плитка и пиленый кирпич бежевого и коричневого цветов, в подъездах будет витражное остекление.

Двор сделают закрытым для проезда автомобилей, в нем оборудуют детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Около дома обустроят проезды и тротуары, установят скамейки, урны, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Возведение дома на всех этапах будет контролироваться инспекторами Мосгосстройнадзора. Застройщик уже направил извещение о начале работ, после чего в ведомстве была составлена индивидуальная программа проверок.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по реновации начали строить по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. По словам главы Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, в здании будет 390 квартир, шесть из них адаптируют для маломобильных жильцов. Он добавил, что фасады новостройки выполнят в терракотовых и теплых песочных оттенках.

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