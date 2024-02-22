В ЮВАО под заселение по реновации передали уже 40 новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Активнее всего заселение по программе реновации идет в Юго-Восточном округе, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью "Российской газете".

По его словам, всего участникам программы передали уже 277 домов. В то же время каждая новостройка состоит из 4–5 корпусов, а некоторые занимают целый квартал. В эти дома уже заехали или находятся в процессе переезда 154 тысячи горожан.

В ЮВАО под заселение передали уже 40 домов. По 38 домов передано в САО, СВАО и ЮЗАО, по 32 – в ВАО и ЗАО.

Загрутдинов рассказал, что в работе сейчас находятся около 8 миллионов квадратных метров, из которых более 1,5 миллиона должны ввести в строй в этом году. Переехать в новостройки смогут еще 50 тысяч москвичей.

Глава Депстроя отметил, что реализации программы реновации помогает реализуемая в Москве программа комплексного развития территорий. Он добавил, что сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития.

Из них город решил реализовать ряд КРТ, связанных с программой реновации, в рамках которых, помимо промышленных, общественно-деловых и социальных объектов, построят около двух миллионов квадратных метров жилой площади.

Одна из таких уже площадок находится на Одесской улице в Зюзине, неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект". Там построят 139,9 тысячи квадратных метров жилья, куда смогут переехать более двух тысяч москвичей из 13 ветхих пятиэтажек.

"Есть и другая польза от КРТ. Приняв решение строить на таких площадках, мэр Москвы Сергей Собянин поручил создавать единую комплексную систему инженерного обеспечения. Новые сети подводятся не только к новостройкам, но и ко всей расположенной рядом с ними городской застройке", – заключил Загрутдинов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что программа реновации в Москве вышла на масштабные объемы реализации, уже сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения. Он подчеркнул, что сегодня ведется переселение жителей почти тысячи домов, в стадии переезда находятся 154 тысячи жителей.

До этого Сергей Собянин отметил, что в новостройках, построенных по программе реновации, все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности от дома. По его данным, почти 600 нежилых помещений в зданиях занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты.

Почти 3,5 тыс жителей СВАО переехали в новые дома по программе реновации в 2023 году