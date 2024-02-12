12 февраля, 17:48Город
Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Щербинке в 2025 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Щербинке в следующем году. В настоящее время проводится устройство подземной и надземной частей зданий, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что объекты появятся на улице 40 лет Октября, земельном участке 12.
Фасады сделают вентилируемыми, облицуют керамогранитом, бетонными плитами и металлокассетами природных оттенков белого, бежевого, коричневого и серого. Также на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входная группа будет оформлена витражным остеклением.
Всего здесь планируется 449 квартир, три из которых оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.
Первые этажи зданий специалисты сделают нежилыми. На них появятся вестибюль, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для будущих жильцов установят два лифта.
Территорию вокруг дома благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят три детские и спортивную площадки.
Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по программе реновации начали строить в районе Северное Тушино по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Фасады зданий будут выполнены в терракотовых и теплых песочных оттенках, подчеркивал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новости часа: 12 тыс человек получили квартиры по программе реновации в СВАО
Читайте также