Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Щербинке в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Щербинке в следующем году. В настоящее время проводится устройство подземной и надземной частей зданий, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что объекты появятся на улице 40 лет Октября, земельном участке 12.

Фасады сделают вентилируемыми, облицуют керамогранитом, бетонными плитами и металлокассетами природных оттенков белого, бежевого, коричневого и серого. Также на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входная группа будет оформлена витражным остеклением.

Всего здесь планируется 449 квартир, три из которых оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первые этажи зданий специалисты сделают нежилыми. На них появятся вестибюль, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для будущих жильцов установят два лифта.

Территорию вокруг дома благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят три детские и спортивную площадки.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по программе реновации начали строить в районе Северное Тушино по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Фасады зданий будут выполнены в терракотовых и теплых песочных оттенках, подчеркивал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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