Более 51 тыс семей переехали в новое жилье с начала реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 51 тысячи семей уже завершили переезд в новые квартиры с начала реализации программы реновации в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, новоселье отметили уже 88% от общего числа приступивших к переселению горожан.

"Так, только на юго-востоке столицы переехали 9,5 тысячи семей, на востоке – 6,6 тысячи, на севере – 6,1 тысячи", – добавил Левкин.

На сегодняшний день еще 6,8 тысячи семей находятся в процессе переезда либо занимают оформлением документов.

Ранее глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал о том, что восемь жилых домов снесли с начала реализации программы реновации в районе Крюково Зеленограда. Во время работ применялась технология умного сноса, ставшая стандартом для всей программы реновации, отметил Загрутдинов.

Сергей Собянин сообщал, что более 82 тысяч жителей юга Москвы получат новое жилье по программе реновации. Так, для жителей ЮАО построили 27 домов, в 25 из них уже началось заселение. Более того, в округе возводят и проектируют по 15 новостроек.

"Актуальный репортаж": что находится на первых этажах новостроек по реновации