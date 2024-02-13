Собянин: более 82 тыс жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 82 тысяч жителей юга Москвы получат новое жилье по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Для жителей ЮАО построили 27 домов, в 25 из них уже началось заселение. Более того, в округе возводят и проектируют по 15 новостроек.

"В ЮАО занимаемся также социальной инфраструктурой, делаем ее более доступной и комфортной", – отметил мэр.

В частности, в Бирюлеве Восточном завершили строительство поликлиники с травмпунктом. Сейчас в работе находится учебный корпус на 825 мест.

В Чертанове Северном близится к завершению строительством учебного корпуса на 300 мест. В Нагорном районе планируют возвести корпус для школы на Болотниковской улице.

Между тем с начала 2024 года по программе реновации в Москве уже расселили 18 домов. Они располагаются в 14 столичных районах. Всего же с начала реализации программы расселили 589 домов.



В Москве расселили 18 домов по программе реновации за январь 2024 года