С начала 2024 года расселили 18 домов по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2024 года в рамках программы реновации расселили 18 домов. Они находятся в 14 районах девяти округов столицы. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, всем жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой и, согласно гарантиям, которые утверждены по программе реновации. Отмечается, что после демонтажа на территории возведут жилье и сопутствующую инфраструктуру.

Всего же с начала реализации программы расселили 589 домов, уточнил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Он добавил, что свыше 127 тысяч человек переехали в новые квартиры, более 26 тысяч сейчас находятся в процессе переезда.

Ранее Левкин отмечал, что в юго-западном административном округе с начала программы реновации ввели в эксплуатацию более 460 тысяч квадратных метров современного жилья. Добавлялось, что до конца реализации программы в округе более 117 тысяч москвичей получат новые квартиры.

До этого сообщалось, что два жилых корпуса по программе реновации начали строить в районе Северное Тушино по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Фасады зданий будут выполнены в терракотовых и теплых песочных оттенках, подчеркивал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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