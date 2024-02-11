Два жилых дома на 390 квартир начали строить на бульваре Яна Райниса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Два жилых корпуса по программе реновации начали строить на бульваре Яна Райниса в Северном Тушине. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В новостройках, построенных по программе реновации, будет 390 квартир: 69 однокомнатных, 256 двухкомнатных, 65 трехкомнатных. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения.

Как отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, фасады зданий будут облицованы навесными трехслойными панелями из архитектурного бетона, кирпичной и керамической плитки. На них будут установлены металлические корзины под кондиционеры.

Несколько квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов: в них спроектированы более широкие коридоры, а также предусмотрена специальная сантехника.

Также будет благоустроена придомовая территория: там появятся деревья, газоны и цветники. Кроме того, обустроят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием и одну спортивную, а также зоны отдыха.

Ранее стало известно, что в Зюзине приступили к строительству жилого комплекса с ритмичными фасадами в рамках программы реновации.