Восемь домов снесли с начала программы реновации в Крюкове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Восемь жилых домов снесли с начала реализации программы реновации в районе Крюково Зеленограда. Об этом сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По словам главы департамента, произошел снос очередных расселенных домов, они находились на улице Заводской, дома 6А, 8 и 10.

"Всего же с начала реализации программы реновации в Крюкове снесли 8 жилых домов", – уточнил Загрутдинов.

Глава Депстроя отметил, что применялась технология умного сноса, ставшая стандартом для всей программы реновации. Ее основные принципы – безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование появившихся отходов. Кроме того, при помощи технологии максимально сохраняются окружающие деревья: их закрывают специальными коробами для защиты от возможных повреждений.

В заключение Загрутдинов сказал, что всего в Зеленограде в программу реновации включили 34 старых здания, в которых живут около 7,1 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что в Южном Тушине снесли первые дома по реновации. По словам главы Депстроя, здания стояли по адресам Окружная улица, дом 2а, и Светлогорский проезд, дом 1. Их жители уже переехали в новые квартиры, расположенные в этом же районе. На месте снесенных домов появятся новостройки, указал Загрутдинов.

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