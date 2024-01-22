Более 4,4 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в декабре 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве свыше 4,4 тысячи человек оформили документы на новые квартиры по программе реновации по итогам декабря прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

"Правообладателями квартир по программе реновации в декабре прошлого года стали более 4,4 тысячи москвичей из 202 старых домов. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно", – отметил Гаман.

Горожанам предложили комфортное жилье в 111 новостройках. Больше всего договоров в декабре было заключено с жителями Юго-Восточного, Юго-Западного и Западного округов столицы. За прошлый год обладателями нового жилья стали почти 40 тысяч человек.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в январе по программе реновации началось переселение еще 6,6 тысячи жителей из 38 домов в семи округах города.

На данный момент в Москве уже ввели в эксплуатацию 304 новых современных дома общей площадью квартир в 4,3 миллиона квадратных метров. Продолжается возведение еще 219 домов с общей площадью помещений свыше 4,1 миллиона "квадратов".

Новым жильцам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, которая соответствует всем стандартам программы реновации. Кроме того, в квартирах уже установлены светильники, кухонные плиты и сантехника. На сегодняшний день в новое комфортное жилье переселился уже 150-тысячный москвич.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации построят в Северном Тушине, уже подготовлена проектная документация. Здание с подземным паркингом будет находиться по адресу улица Свободы, владение 69.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе Царицыно снесли 12 жилых домов с момента старта программы реновации, на их месте будут новые здания.

"Мой район. Новости": 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы