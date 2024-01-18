Три жилых корпуса построят по программе реновации в Алтуфьевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три жилых корпуса возведут по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет находиться по адресу Алтуфьевское шоссе, земельный участок 51.53. В настоящее время на указанном месте проводятся монтаж монолитных конструкций, кладка стен и перегородок, а также монтаж оконных блоков и фасадные работы. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Три корпуса переменной этажности будут объединены подземной парковкой. Фасады зданий выполнят из трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке расположатся 1 373 квартиры, 19 из которых предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи будут нежилыми, там разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.

В зданиях установят современные грузопассажирские лифты, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройки оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

На придомовой территории специалисты проведут работы по благоустройству и озеленению. Расположение зданий сформирует комфортные кварталы с дворами-парками, где жители дома будут отдыхать и общаться. Во дворе нового дома обустроят три детские игровые площадки с современными качелями и горками.

Три зоны обустроят для любителей уличного спорта. Также появятся три зоны для тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что в Перове достроили новостройку по реновации. Она расположена по адресу улица Плющева, дом 15, корпус 3. Всего в доме 210 квартир, четыре из которых оборудовали для маломобильных жителей.

До этого возведение дома по реновации закончилось в Кузьминках. Новому зданию Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. Как рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков, площадь новостройки превышает 21 тысячу квадратных метров, всего там 189 квартир, из которых две оборудовали для маломобильных граждан.

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