Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве приближены сроки переселения 93 домов в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, речь идет о домах в 35 столичных районах. Изначально планировалось, что переселение начнется на втором и третьем этапах – в 2025–2028 и 2029–2032 годах соответственно, отметил Левкин. Однако в прошлом году некоторые участники программы уже смогли посетить свое будущее жилье, добавил он.

"Темпы программы ускоряются за счет постоянного подбора новых территорий для строительства нового жилья. С января 2023 года в столице добавилось 37 площадок для возведения новостроек. Работа по их подбору продолжается", – объяснил Левкин.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что правообладателями уже стали 5,2 тысячи жителей 78 домов старого жилого фонда, а на этапе подготовки документации находятся еще 650 человек.

Ранее сообщалось, что первый этап программы реновации завершился в 41 столичном районе, в 19 из них работы были выполнены в прошлом году. Всего реновация затронула 90 районов Москвы.

Левкин обратил внимание, что в целом по городу первый этап программы реновации выполнен на 69%. Такой показатель соответствует плану.

В свою очередь, Сергей Собянин уточнил, что в этом году переселение по программе реновации начнут более 50 тысяч москвичей.



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