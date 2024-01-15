Строительство дома по реновации завершено в районе Новогиреево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом по программе реновации построили в столичном районе Новогиреево по адресу улица Утренняя, дом 1а. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Односекционное здание было возведено по индивидуальному проекту. Фасад новостройки выполнен в двух цветах – темно-красном и коричневом, также его облицевали металлическими пластинами оранжевого цвета. На подземном уровне расположена парковка для автомобилей.

Всего в доме 133 квартиры, из которых 62 – однокомнатные, 49 – двухкомнатные, 22 – трехкомнатные. Улучшенная отделка полностью соответствует утвержденным стандартам реновации. В вестибюле дома разместили комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря, зону с почтовыми ящиками. Также там расположен лифтовой холл с двумя лифтами.

Новый дом оснащен системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Двор новостройки организовали по принципу "без машин", также там установили детскую и спортивную площадки, обустроили зону отдыха со скамейками, высадили деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что первый этап программы реновации завершился в 41 столичном районе, в 19 из них он был выполнен в прошлом году. Всего реновация затронула 90 районов Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин указал, что в целом по Москве первый этап программы реновации выполнен на 69%. Такой показатель соответствует плану.

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