Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый этап программы реновации завершился в 41 районе Москвы, в 19 из них он был выполнен в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего программа реновации затронула 90 столичных районов.

"И в 41 из них первый этап программы завершен. Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье", – сообщил Бочкарев.

В районах, где завершился первый этап, располагаются 304 дома для расселения.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что в целом по столице первый этап программы реновации выполнен на 69%. Такой показатель соответствует плану.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году переселение по программе реновации начнут более 50 тысяч москвичей. Он рассказал, что в планах на текущий год – ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Всего в программу реновации в Москве включили 5 175 домов.



Собянин: в этом году более 50 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации