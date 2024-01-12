Два жилых корпуса по реновации в районе Богородском введут в эксплуатацию в этом году

Фото: Депстрой

Два жилых корпуса, которые возводятся по программе реновации на Краснобогатырской улице в районе Богородском, будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время завершается кладка наружных стен и монтаж внутренних перегородок", – отметил руководитель столичного Депстроя.

По его информации, фасад жилых домов переменной этажности облицуют керамической плиткой "под кирпич" из натуральных оттенков, а также темно-серыми плитами из фиброцемента.

Во всех корпусах запланировано 176 квартир: 81 однокомнатная, 56 двухкомнатных, 37 двухкомнатных и 2 четырехкомнатных. Уточняется, что во всех квартирах будут застекленные лоджии, а сами жилые помещения будут начинаться со второго этажа.

На первом этаже расположат офисы и технические помещения, в вестибюле появятся колясочная, кладовая и современные лифты, а на цокольном этаже разместят подземный паркинг, уточнил Загрутдинов. Кроме того, территорию вокруг дома благоустроят и озеленят, построив спортивную и детскую игровую площадки, добавил он.

О планах строительства в этом месте дома, который состоит из двух отдельно стоящих корпусов, сообщалось еще в 2022 году. Летом того года стало известно, что эксперты согласовали проектную документацию на постройку сооружения. Планировалось, что подземная парковка будет вмещать 73 автомобиля.

Ранее стало известно, что на Игральной улице в Богородском по программе реновации началось строительство двух жилых домов. Их введут в эксплуатацию только в 2025 году.

До этого в Москомэкспертизы рассказывали о планах построить пятисекционный дом на 555 квартир на Открытом шоссе, также по программе реновации.

По информации Москомархитектуры, на 1-й Мясниковской улице в этом же районе появится дом в терракотовом цвете. Общая площадь жилого комплекса составит около 8 500 квадратных метров

Расселение по программе реновации стартовало в Коптеве