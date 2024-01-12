Собянин: в этом году более 50 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти планируют начать переселение более 50 тысяч москвичей по программе реновации жилья в 2024 году, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.



Он рассказал, что в планах на текущий год – ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Кроме того, на пике программы, через 3–4 года, столичные власти планируют в год переселять по 80 тысяч человек в год.

"Это будет наш вклад в будущее Москвы и реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", – подчеркнул он и уточнил, что эта задача требует гигантских ресурсов.

Однако столичный градоначальник уверен, что власти Москвы справятся с ней. Также он добавил, что в городе отказались от стандартной застройки и безликих фасадов, чтобы жителям в новых квартирах было комфортно, а облик новостроек радовал глаз.

Также Собянин уточнил, что москвичи переезжают в дома с современной планировкой, чья площадь в среднем становится на 30% больше старого жилья. Между тем для удобства переезжающих работают центры информирования.

"С начала реализации программы услугами центров воспользовались порядка 140 тысяч человек", – уточнил мэр.

По его словам, всего в программу реновации включено уже 5 175 пятиэтажек, где проживают почти миллион человек, а в Молжаниновском районе и поселениях Сосенском и Мосрентген переселение жителей полностью завершено. Ранее стало известно, что в новое жилье переехали уже 150 тысяч москвичей.

Общий объем построенного в рамках реновации жилья, по словам мэра, позволяет переселить одну тысячу старых пятиэтажных домов. В настоящий момент в Москве в рамках проекта построили 304 жилых дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации