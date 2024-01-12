Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Объем жилья, построенного в рамках программы реновации в столице, позволяет расселить одну тысячу старых пятиэтажных домов. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая построенный по реновации дом на улице Введенского.

"Так что все, что мы говорили, выполняем, график выполняем", – отметил мэр Москвы.

Он напомнил, что строительство началось и на месте снесенных домов, а не только на новых площадках. По его словам, уже началась вторая волна реновации, которая станет гораздо больше первой.

"И так будет нарастать, нарастать каждый год, так, чтобы мы переселили около миллиона человек", – отметил градоначальник.

В настоящий момент в Москве в рамках проекта построили 304 жилых дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, подчеркнули в пресс-службе мэра.

Всего в программу реновации включено 5 175 домов, где живет почти один миллион человек. Уточняется, что сейчас идет или уже закончено переселение из 949 домов в 277 новостроек.

По словам Собянина, в новое жилье переехали уже 150 тысяч москвичей. 150-тысячным переселяемым стал сварщик Владимир Потанин, который живет в Конькове.

В текущем году по программе планируется снести почти 200 домов. С начала реализации программы по технологии умного сноса демонтировано порядка 340 домов.

Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации