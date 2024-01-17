Строительство дома по реновации завершено в районе Перово

Фото: stroi.mos.ru

Новостройку в контрастных тонах по программе реновации достроили в столичном районе Перово. Дом расположен по адресу улица Плющева, дом 15, корпус 3. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новое здание состоит из двух монолитных секций с навесным вентилируемым фасадом. Для облицовки были использованы три цвета – слоновой кости, светло-серый и белый. Загрутдинов считает, что новостройка получилась строгой, элегантной и сдержанной.

Всего в доме 210 квартир, из которых 38 – однокомнатных, 134 – двухкомнатных, 38 – трехкомнатных. Еще четыре квартиры адаптировали для маломобильных граждан. Первый этаж дома сделали нежилым, там разместят кафе, магазины, салоны красоты, аптеки и другие объекты.

В вестибюле новостройки расположили колясочную, кладовую для хранения уборочного инвентаря и зону с почтовыми ящиками. Также здание оборудовали системами охраны, оповещения и управления при эвакуации, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Во дворе сделали детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники.

Загрутдинов также привел слова Сергея Собянина о том, что на данный момент идет или уже закончено переселение жителей из тысячи домов.

Ранее сообщалось, что строительство новостройки по реновации в Кузьминках завершено. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, площадь дома превышает 21 тысячу квадратных метров, всего там 189 квартир, из которых две оборудовали для маломобильных жильцов.

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