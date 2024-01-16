Дом-книжку введут в эксплуатацию по реновации в Северном Бутове в 2024 году

Фото: департамента строительства города Москвы

В этом году в столичном районе Северное Бутово введут в эксплуатацию жилой дом г-образной формы для переселения по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится на улице Феодосийской, земельном участке 7. Дом будет состоять из трех секций с отделкой из бежевого, черного и светло-коричневого керамогранита. По словам Загрутдинова, здание будет напоминать раскрытую книгу. В настоящее время специалисты осуществляют строительство надземной части здания.

В каждой секции появится вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. На подземном уровне разместят современную автостоянку на 84 машины.

Дом предполагает 210 квартир: 69 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 51 трехкомнатная. Каждую секцию оснастят современными грузопассажирскими лифтами, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

В новостройке появятся системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарная сигнализация и видеонаблюдение, отметил глава Депстроя. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе дома обустроят две детские игровые площадки с современными качелями и горками.

"Как ранее мэр сообщал Москвы Сергей Собянин, к настоящему времени идет либо уже закончено переселение жителей из 1 000 домов. Программа реновации набирает обороты. В новое и комфортное жилье уже переселился 150-тысячный житель Москвы", – заключил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на юго-востоке Москвы квартиры по реновации получили порядка 25,4 тысячи человек. По словам мэра, в округе уже возвели 44 новых дома, в настоящее время специалисты строят 41 здание и проектируют еще 23.

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