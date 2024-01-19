В Москве по программе реновации проектируется и строится свыше восьми млн кв метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Общий объем жилья, которое проектируют и строят по программе реновации, приближается к 8,1 миллиона "квадратов". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала реализации программы в столице возвели 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. В настоящее время осуществляется строительство 219 объектов площадью свыше 4,1 миллиона "квадратов", отметил вице-мэр.

Бочкарев добавил, что в настоящий момент в стадии проектирования находятся еще 199 новостроек на более 3,9 миллиона квадратных метров. В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что объем будущего жилья поможет предоставить современные комфортные квартиры порядка 300 тысячам москвичам.

Отмечается, что российская столица является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. За прошедшие пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем вводимого жилья вырос в два раза – с 3 до 5–7 миллионов квадратных метров в год.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы намерены реализовать переселение свыше 50 тысяч москвичей по программе реновации жилья в 2024 году. По словам мэра, в планах на этот год – ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья.

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации