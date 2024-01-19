Двенадцать домов снесли по программе реновации в районе Царицыно

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В районе Царицыно снесли 12 жилых домов с момента старта программы реновации, на их месте будут новые здания. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в 2024 году демонтировали два пятиэтажных дома на улице Бехтерева, дом 5 и дом 3, корпус 1, при помощи технологии умного сноса. Принципами этого процесса являются экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов.

Кроме того, с помощью этой технологии сохраняются деревья вокруг объекта. Для этого насаждения закрывают специальными коробами, чтобы предотвратить их возможные повреждения, отметили в пресс-службе Депстроя.

По словам Загрутдинова, всего по программе реновации снесено более 350 жилых домов. На данный момент обеспечен ввод в эксплуатацию новостроек для расселения 1 000 пятиэтажек.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году планируют демонтировать порядка 200 домов по данной программе. На месте снесенных или предполагаемых к сносу домов ведется проектирование и строительство новостроек общей площадью квартир более 4,5 миллиона квадратных метров.

В 41 районе Москвы завершен первый этап программы реновации