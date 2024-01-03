Порядка 200 домов планируют демонтировать по программе реновации в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 200 домов планируется демонтировать в 2024 году в Москве по программе реновации. Об этом говорится в сообщении столичного стройкомплекса, опубликованном на официальном сайте.

Как отметил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев, в 2023 году было снесено более 200 домов по программе реновации. С начала реализации программы по технологии умного сноса демонтировано порядка 340 домов.

"А в 2024 году планируется снести еще порядка 200 расселенных жилых зданий", – сообщил заммэра Бочкарев.

Сообщается также, что в настоящее время на месте демонтированных или предполагаемых к сносу домов ведется проектирование и строительство новостроек общей площадью квартир более 4,5 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что с начала программы реновации в Москве переселение начали 154,1 тысячи горожан. По итогам 2023 года к этому процессу присоединились 47 тысяч человек. Активное переселение жителей ведется во всех административных округах Москвы. В частности, программа реновации завершена в Молжаниновском, Северном районах, а также в поселении Сосенском. Процесс расселения также заканчивается еще в 12 районах столицы.

В столице расселили 548 домов с момента запуска программы реновации