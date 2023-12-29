47 тысяч человек приступили к переселению по программе реновации в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала программы реновации переселение начали 154,1 тысячи горожан. По итогам 2023 года к этому процессу присоединились 47 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, активное переселение жителей ведется во всех административных округах Москвы. В частности, программа реновации завершена в Молжаниновском, Северном районах, а также в поселении Сосенском. Процесс расселения также заканчивается еще в 12 районах столицы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что при переезде можно воспользоваться помощью через сервис "Переезд по программе реновации". Такой возможностью уже воспользовались 76 процентов семей.

В 2022 году в Москве построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья. Программа реновации в столице действует с 2017 года. В нее вошло 5 175 домов – более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают почти миллион москвичей.

Ранее стало известно, что в Москве был досрочно перевыполнен план ввода столичной недвижимости. С начала года свыше 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию, в том числе 6,2 миллиона "квадратов" жилья.

По программе реновации 949 старых домов расселили в Москве