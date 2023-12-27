Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 559 ветхих домов включили в программу реновации в ЗАО, в них проживают около 105 тысяч горожан. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



По реновации на западе Москвы возвели уже 35 домов, 31 из них передали под заселение. В настоящее время специалисты строят еще 21, в проектировании – 21, уточнил мэр.

Собянин добавил, что в ЗАО активно развивается в том числе социальная инфраструктура, там возвели или запланировали:

школу на 825 мест в районе Кунцево;

детский сад на 250 мест в Солнцеве;

будет построен образовательный комплекс для 475 ребят в районе Филевский Парк;

в планах школа на 550 мест, а рядом – детский сад для 250 малышей в Раменках на Минской улице;

будет возведен детский сад на 200 мест в районе Очаково-Матвеевское;

новый учебно-тренировочный комплекс фигурного катания в районе Тропарево-Никулино.

Вместе с тем в Раменках достроили ФОК с двумя бассейнами, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что в районе Хорошёво-Мнёвники приступили к строительству дома на 207 квартир по программе реновации. Как уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году. Сейчас там осуществляются работы подготовительного периода.

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