Десять домов по программе реновации расселили в Нижегородском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение 10 домов, которые вошли в программу реновации, завершилось в Нижегородском районе Москвы. Жители еще 16 зданий продолжают переселяться, рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"Новые квартиры получили более 1,2 тысячи жителей района, ранее проживавших в старых домах. Им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации", – подчеркнул он.

Также уже демонтировали пять расселенных домов, на их месте возведут новостройки. Под заселение в Нижегородском районе передали дома по адресам: шоссе Фрезер, дом 7/2, улица Нижегородская, дома 74 и 76, корпус 1, а также улица Нижняя Хохловка, дом 8.

Ранее сообщалось, что 10 новостроек возводят по программе реновации в районе Гольяново. Их площадь – 229,3 тысячи квадратных метров. Еще в проектировании находятся 7 домов площадью 214 тысяч квадратных метров.

С начала 2023 года в столице по программе реновации демонтировали 192 старых здания. Дома разобрали по технологии умного сноса, которая стала стандартом программы реновации.

В Москве 3 тыс человек получили квартиры по программе реновации в ноябре