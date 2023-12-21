В ВАО по программе реновации возведено более полумиллиона квадратных метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/фонд реновации

На востоке Москвы по программе реновации построили 34 дома, общая площадь которых превышает 565 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Восточном округе столицы по программе реновации на сегодня введены в эксплуатацию 34 новых современных домов общей площадью квартир 565,6 тысячи квадратных метров. Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей", – отметил он.

30 новостроек уже были переданы под заселение, еще четыре готовятся принять новоселов в Северном Измайлове, Гольянове и Перове.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в Северном Измайлове возвели восемь домов, в Перове – шесть, в Косино-Ухтомском районе – четыре. Более 1,7 миллиона "квадратов" жилья находится в стадии проектирования и строительства.

Всего на востоке Москвы расселят 1 062 дома. Новое жилье в округе получат более 209 участников программы реновации.

Сергей Собянин ранее сообщил, что новые квартиры на востоке города получили уже более 16 тысяч москвичей. Из них 4,8 тысячи человек заключили договоры на новые квартиры в этом году.



Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин