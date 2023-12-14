Более 190 домов снесли в Москве по программе реновации с начала 2023 года

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С начала 2023 года в Москве по программе реновации демонтировали 192 старых дома. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"С начала программы демонтировано 325 жилых домов, в том числе с начала года – 192 дома. Больше всего домов с начала года снесли в ЮВАО – 31 дом, САО – 28 домов, лидеры среди районов: Бескудниковский – 10 домов, Фили-Давыдково – 11 домов", – сообщил он.

При этом в прошлом году в столице снесли только 500 домов. Нынешний показатель почти в четыре раза превышает прошлый.

Здания демонтировали по технологии умного сноса, которая является стандартом программы реновации. Принципами процесса являются экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве по программе реновации построили уже 288 домов. Еще 439 новостроек находятся в стадиях проектирования и строительства. Новые проекты по программе реновации в дальнейшем также реализуют в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославском.



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