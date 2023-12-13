Свыше 2 тыс договоров заключили на покупку квартир по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва заключила свыше 2 тысяч договоров на покупку дополнительных площадей и квартир по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что программа позволяет улучшить жилищные условия не только за счет гарантированного расширения площади квартиры, но и посредством возможности докупить дополнительную комнату или даже квартиру.

"По уже заключенным договорам приобретено свыше 121 тысячи квадратных метров жилых площадей. В том числе в этом году заключено 330 договоров и приобретено свыше 20 тысяч квадратных метров (20,5 тысячи "квадратов") жилых площадей", – поделился Загрутдинов.

Отмечается, что купить за доплату можно одну или несколько квартир. Суммарная общая площадь приобретаемых квартир не должна превышать 100 квадратных метров. Приобретаемая квартира должна находиться в доме, построенном по программе реновации. Также она должна находиться в том же районе Москвы, что и отселяемый дом.

По словам Загрутдинова, каждый участник программы может купить машино-место на приоритетной основе со скидкой в 40% от рыночной стоимости. Глава Депстроя поделился, что сейчас подано 7 115 заявок на приобретение паркингов, и уже заключено 6 520 договоров.

Ранее стало известно, что свыше 1,7 тысячи человек получили квартиры в районе Нагатинский Затон с начала реализации программы реновации. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, москвичам предложили жилье с улучшенной отделкой в пяти новостройках, до этого они жили в девяти пятиэтажках.

"Жизнь в большом городе": реновация